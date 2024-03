WWE | Tornano gli Slammy Awards durante il Wrestlemania Weekend | il programma e le nomination

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) Domenica di fuoco quella diXL. Se sabato avrà NXT Stand & Deliver e la Night 1 dello Showcase of Immortals, il giorno seguente la WWE ha annunciato il ritorno degli, in uno show dedicato che verrà mandato in onda su tutti i canali social della compagnia. Assenti dal 2020, gliverranno assegnati tramite il voto dei fan sul sito ufficiale, disponibile già da oggi, fino al prossimo 27 marzo. Ecco qui di seguito lee le categorie di quest’anno: Female Superstar of the Year Rhea Ripley Bianca Belair Bayley IYO SKY Becky Lynch Male Superstar of the Year Cody Rhodes Roman Reigns Seth “Freakin” Rollins Gunther Logan Paul Best Entrance Cody Rhodes Roman Reigns Bianca Belair Seth “Freakin” Rollins Rhea ...