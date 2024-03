WWE | La volontà di TKO sarebbe quella di un prodotto TV-PG e a dare l’esempio dovrebbe essere The Rock

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nelle ultime settimane hanno suscitato scalpore i promo a SmackDown di The, “accusato” di anin po’ troppo oltre con qualche giorno fa che era uscita anche l’indiscrezione che la stessa FOX tenesse sotto controllo i promo del People’s Champion in maniera tale da apportare le dovute modifiche e censure. TKO e il TV-PG Ma cosa ne pensa effettivamente TKO ovvero chi possiede il? Sembra proprio che nelle intenzioni del board di TKO, cidi continuare a proporre unTV-PG ovvero orientato anche alle famiglie e che quindi su certe cose bisogna avere un po’ più discrezione. La stessa TKO tra le altre cose vorrebbe anche che aai colleghi fosse The, che ricordiamo fa ...