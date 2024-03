WWE | Ecco perché Bray Wyatt è stato escluso dalla Hall of Fame di quest’anno

(Di venerdì 22 marzo 2024)sua scomparsa, avvenuta nell’agosto del 2023, l’universo WWE ha espresso con fervore il desiderio di vedereinserito nellaof. Riconoscendo il suo contributo come ex campione WWE, molti ritenevanoun candidato più che meritevole di tale onore. Tuttavia, il motivo della sua assenzaofrecentemente svelato. Più avanti, ma si farà Vista la prematura scomparsa di, avvenuta la scorsa estate, di recente la WWE ha annunciato un nuovo documentario, “: Becoming Immortal”, che sarà trasmesso in anteprima su Peacock il 1° aprile 2024. Il teaser condiviso sulle piattaforme ...

Come riportato da Variety, Muhammad Ali sarà introdotto nella WWE Hall of Fame nella classe del 2024 . Una delle figure più iconiche della storia dello sport, il tre volte campione del mondo ... (zonawrestling)

Nuovo ostacolo in vista di Stand & Deliver per Trick Williams . Sarà Noam Dar a vedersela con l’avversario di Carmelo Hayes del Wrestlemania Weekend, dopo quanto accaduto settimana scorsa. ... (zonawrestling)

Goldberg ancora contro la WWE: “Hanno fatto superare la mia striscia di imbattibiltà ad Asuka…” - Goldberg non ha ancora digerito il fatto di non aver avuto un vero e proprio match di ritiro in WWE, cosa che, a sua detta, Vince McMahon gli promise, salvo poi non mantenere l'impegno. Sembra anche c ...zonawrestling

Adam Copeland vince il TNT Championship: una grande pagina di storia del Wrestling - Un finale storico in quel di Dynamite: Adam Copeland (Edge) chiude il cerchio nella sua Toronto vincendo il TNT Championship ...generationsport

AEW: Jon Moxley è sparito Ecco il motivo della sua assenza - La prolungata assenza di Jon Moxley preoccupa l'universo AEW ma il motivo è molto meno grave di quanto si possa pensare ...spaziowrestling