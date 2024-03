Wta 1000 Miami 2024 | Haddad Maia piega Parry | ok Sakkari e Ostapenko

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prosegue il Wtadibatte in rimonta la giovane francese. 3-6 6-1 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 11, che avanza al secondo turno non con poche difficoltà. La aspetterà una sfida certamente molto impegnativa, contro la britannica Boulter, reduce dal ko all’esordio con Giorgi a Indian Wells, ma anche dalla vittoria a San Diego. Un’ottimabatte 6-2 6-2 la cinese Yuan. La greca sembra essere in ripresa, dopo l’avvio di stagione problematico con la sconfitta agli Australian Open con Avanesyan. La testa di serie numero 8 al secondo turno incontrerà la numero 28 del seeding Yastremska, che ha inflitto un doppio 7-5 alla numero 115 del mondo Saville.soffre, ma batte la qualificata Siegemund. 7-6(3) 6-4 il ...

Si sono conclusi i primi turni del Wta 1000 di Miami . Escono di scena Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan . La prima ha perso in due set contro un’ottima Osaka (6-3 6-4), in netta ripresa dopo ... (sportface)

Aryna Sabalenka è tornata a parlare della morte del suo ex fidanzato, ed ex giocatore di hockey su ghiaccio, Konstantin Koltsov, che si sarebbe, secondo le prime indiscrezioni, suicidato lanciandosi ... (sportface)

Miami Open 2024: guarda i tornei in diretta streaming su NOW - Le sfide più avvincenti e emozionanti del Miami Open 2024 saranno trasmesse in streaming su NOW: abbonati da 9,99€ al mese.punto-informatico

Atp/Wta Miami - Evans elimina Sonego. Kalinina salva un match point contro Wozniacki - Per la prima volta, dopo tre sconfitte consecutive, Daniel Evans è riuscito a superare Lorenzo Sonego. Il britannico lo ha fatto al Masters 1000 di Miami in rimonta - al termine di un set molto ...tennisworlditalia

Miami: esame d’inglese per Sonego, c’è Evans - Giornata d’esordio per LorenzoSonego nel “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2024) dotato di ...sport.tiscali