Wsj | Stellantis licenzia circa 400 dipendenti in Usa

(Di venerdì 22 marzo 2024), casa madre di Chrysler, stando400negli Stati Uniti, principalmente nelle divisioni software e ingegneria. Lo scrive il Wall Street Journal, ricordando che si tratta dell'ultimo di una serie di tagli da parte della casa automobilistica mentre lavora per introdurre i suoi primi veicoli elettrici in Usa., riferisce il quotidiano, ha poi confermato in una nota che prevede di ridurre le proprie organizzazioni di ingegneria, tecnologia e software diil 2% negli Stati Uniti. In tutto, questa cifra equivale a400, secondo i documenti interni visionati dal giornale.