Wim Wenders | cinque film per riscoprire il famoso regista tedesco

(Di venerdì 22 marzo 2024) Negli anni 70? era tra i maggiori esponenti del Nuovo Cinemainsiema a Werner Herzog poi ha avuto anche un periodo americano per poi ritornare a casa. Oggi a 74 anni è uno dei maggiori autori cinematografici viventi ritornato recentemente alla ribalta con “Perfect Days” che gli è valso la candidatura gli Oscar per il migliorstraniero. Qui di seguitoperil grandeWim. Wim, Alice nella città e gli anni 70? Alice nella città, fonte verocinema.comNegli anni 70’si sviluppa in Germania, ispirata alla Nouvelle Vague e al Neorealismo Italiano, la corrente del Nuovo Cinemadi cui Wimè stato uno dei massimi esponenti. ...

Il celebre film del regista tedesco, seguito di Il cielo sopra Berlino, sarà nelle sale dal 21 marzo distribuito da CG entertainment in collaborazione con cinema Beltrade - Barz and Hippo. (comingsoon)

