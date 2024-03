William e Kate | cosa sta per succedere dopo gli ultimi scandali

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non è un momento facile per. Oltre alla preoccupazione per la moglie, ancora in convalescenzal’operazione all’addome che risale allo scorso gennaio, e per il padre, re Carlo, costretto a lottare contro un tumore,deve fare i conti con tutte le malelingue che si sono scatenateil ricovero di. L’attenzione mediatica è alle stelle sebbene i principi del Galles avessero scelto di non diffondere notizie sulla salute diproprio per non allarmare nessuno. La loro decisione però ha avuto l’effetto contrario e ora di loro si parla sin troppo. Secondo l’esperta dei reali, Rebecca English,sarebbe pronto per fare la prossima mossa: disi tratta? (Continuale ...