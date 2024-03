William e Harry sono ai ferri corti | rapporti pessimi | ecco la prova definitiva c’entra la malattia di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il rapporto frad’Inghilterra non accenna affatto a migliorare: ultimamente, proprio a causa dellamisteriosa di, è addirittura peggiorato. Cosa succede ai figli di Re Carlo? Ultimamente è emerso chesia molto preoccupato per la salute di sua cognata, con la quale per altro ha sempre avuto un...