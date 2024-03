WhatsApp | arriva la trascrizione dei messaggi vocali | “Sarà possibile trasformare gli audio in testi scritti”

(Di venerdì 22 marzo 2024) I (lunghi)ditrain testo? Il sogno di milioni di utenti si sta presto per avverare. Quante volte apriamo l’applicazione di chatting e troviamo tra le notifichelunghi minuti e minuti? ‘Un incubo’, penserebbero molti. Ecco qui che (a meno di clamorosi colpi di scena) dovrebbe venire in soccorso l’app statunitense. Le note, infatti, potrebbero al più presto essere anche trascritte. Una novità che però non rappresenta un’innovazione nel settore. Già da un anno a questa parte il social ‘a luci e ombre’ Telegram ha abilitato ladeiper tutti gli utenti. A rivelare l’aggiornamento sono stati gli esperti di WABetaInfo il 20 marzo. Modifiche che, attese da quasi tre ...

Non solo la possibilità di interagire con le chat di altre app, Whatsapp avrebbe in mente un nuovo aggiornamento che renderebbe le conversazioni molto più fruibili (ilgiornale)

Su Whatsapp sta per arriva re una funzione che, siamo sicuri, rivoluzionerà la vita degli utenti della più famosa al mondo app di messaggistica istantanea. Una modalità che in tanti aspettavano da ... (ilcorrieredellacitta)

WhatsApp introduce la trascrizione dei messaggi vocali : presto, gli utenti della popolare app di messaggi stica potranno convertire i messaggi vocali in testo, facilitando la lettura in varie ... (gazzettadelsud)

Cercasi volontari per confezionare pasti da destinare ai bambini delle scuole in Africa - L'appuntamento è per le ore 15 di sabato 23 marzo al Centro Congressi di Eataly Verona in via Santa Teresa. «Le iscrizioni sono ancora aperte, insieme daremo vita ad azioni in grado di cambiare la vit ...veronasera

WhatsApp: chiunque ora può fissare più di un messaggio in conversazioni e gruppi - La possibilità di fissare più di un messaggio per conversazione WhatsApp è disponibile per tutti, prima di quanto qualcuno potesse aspettarsi. Si è vista in beta pochi giorni fa, una settimana, e da a ...informazione

Sarà tutto gratis, su WhatsApp una cosa mai vista prima: è la svolta - Su WhatsApp sta per arrivare una novità che farà felici i tantissimi utenti della popolare piattaforma di messaggistica: una vera svolta.pianetacellulare