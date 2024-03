Warner Bros Discovery | la piattaforma streaming Max arriva in Europa | il lancio il 21 maggio

(Di venerdì 22 marzo 2024) In, la seconda stagione di House of the Dragon sarà disponibile su Max il 17 giugno, nei Paesi europei di, Max sarà la casa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Max sta perre anche dalle nostre parti.ha annunciato ildel nuovo servizio diche arriverà nei primi Paesi europei il 21. Max riunisce l'imperdibile programmazione di HBO Max, l'intrattenimento die i più grandi eventi sportivi internazionali di Eurosport, per offrire agli utenti un'esperienza di visione adatta a tutta la famiglia, grazie a programmi televisivi di alta qualità, film originali e iconici, sport e canali tv, riuniti per la prima volta in un'unica ...

Warner Bros. Discovery (WBD) ha presentato ieri la sua offerta internazionale di ciclismo per la stagione 2024 : saranno trasmesse più di 1000 corse spalmate in 300 giorni di UCI World Tour maschile ... (sportintv.eu)

Max al debutto in Europa, arriverà in Italia nel 2026 - Max, il servizio streaming di Warner Bros. Discovery, arriverà in Italia nel 2026. Lo ha detto durante Series Mania Festival, JB Perrette, il ceo global streaming and games del gruppo americano che ha ...italiaoggi

WB Discovery, sale la raccolta - Massimo Ghedini è il numero uno della concessionaria pubblicitaria del gruppo televisivo Warner Bros. Discovery. Per la precisione il suo ruolo è, per esteso, Gvp AdSales and Sponsorships Southern ...italiaoggi

Grana Amadeus per la Rai: viale Mazzini teme l’addio del conduttore, c’è un’offerta di Discovery - Il contratto dell’anchorman scade il 30 giugno, voci su Mediaset ma l’interesse è di Warner, che a Nove ha già portato Fazio. Sulla sua scelta pesano i dubbi ...repubblica