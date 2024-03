Vulnerabilità degli edifici | da lunedì controlli in area flegrea

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dapartirà la prima ricognizione sugliresidenziali privati all'interno delle aree dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli maggiormente interessate dal bradisismo e quindi da sismicità e deformazioni del suolo. Si tratta della "zona di intervento" (consultabile nella mappa pubblicata su www.protezionecivile.gov.it) individuata dal cosiddetto Piano speditivo di emergenza per l'dei Campi Flegrei, nell'ambito delle attività previste dal decreto legge 140/2023. Lo fa sapere, con una nota, il Comune di Pozzuoli. Isaranno effettuati attraverso sopralluoghi a vista condotti dall'esterno di ognio. Le squadre di tecnici (coordinate dal Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, in raccordo con la Regione Campania e con il supporto dei ...

