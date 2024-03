(Di venerdì 22 marzo 2024) BRUXELLES – La presidente della Commissione Europea Ursula von derha annunciato di aver proposto deiazione deiall’interno dell’Ue. La notizia era stata anticipata dal Financial Times, che aveva parlato di una tariffa di 95 euro la tonnellata suiprovenienti dallaa e dalla Bieloa. Una decisione, questa della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuovo quadro temporaneo Ue su aiuti di Stato per transizione green “Von derin Emilia-Romagna”, l’annuncio di Bonaccini Meloni vola a Tunisi con von der, sul tavolo un pacchetto di aiuti Von der: ...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Per noi è impensabile votare l'attuale presidente della Commissione europea, che in questi anni tanti danni e problemi ha creato". Lo dice il vicepremier e ministro, ... (liberoquotidiano)

Ucraina, il messaggio del Consiglio europeo al Cremlino: "Non siamo intimiditi" - Il presidente Charles Michel: "Continueremo a fare quello che è necessario per difendere la pace" ...adnkronos

Guerra Russia-Ucraina, Von der Leyen: da asset russi 3 miliardi di euro per armi a Kiev. Possibile un miliardo già a luglio - I leader dei 27 cercano accordi sulle armi a Kiev e per il cessate il fuoco in Medio Oriente ma la strada al momento è in salita. E mentre Zelensky sferza l'Europa (“le munizioni sono una questione vi ...laprovinciapavese.gelocal

Von der Leyen propone dazi sull'import di cereali russi - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di aver proposto dei dazi sull'importazione dei cereali russi all'interno dell'Ue.ansa