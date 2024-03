“Voi due siete fuori dalla scuola” Amici 23 | la notizia peggiore sugli allievi | sono andati via

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Brutte notizie ad23. Infatti, c’è stata la registrazione della prima puntata del serale egià avvenute due eliminazioni. Glicoinvolti ovviamente saranno rimasti estremamente delusi, visto che arrivati a questo punto del programma tutti vorrebbero vincere. Se sul primo addio non ci sarebbero dubbi, sul secondo c’è qualche incertezza ma alla fine sarebbe stato scoperto tutto. Infatti,ormaidi23 due. Le due eliminazionimaturate nel corso dell’appuntamento con Maria De Filippi, che è affiancata dai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Per due dei protagonisti non c’è più spazio nella casetta e quindi hanno dovuto fare le valigie ...