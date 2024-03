Vite al limite | stasera la storia di David Nelson

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il giorno 11 aprile 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quindicesima e ultima puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo figlio di una ragazza madre che lo ha avuto a soli 13 anni. Di conseguenza la sua vita è stata molto difficile: sballottato da un parente all’altro si è ritrovato in situazioni di abuso familiare ed è anche stato cacciato di casa a 15 anni. La sua unica stabilità è stata data dall’aiuto della zia Robin.al, il protagonista, ha 30 anni, vive a Idaho Falls, Idaho, e all’inizio del suo percorso pesa addirittura 346 kg. Durante i ...