Visibilia | la Procura di Milano chiude le indagini sui fondi Covid | la ministra Santanchè è indagata per truffa all’Inps

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giàper falso in bilancio e bancarotta, a Danielaè stato notificato oggi dalladil’avviso di conclusione dellepreliminari per l’ipotesi diai danni dell’Inps. La vicenda ruota intorno ai dipendenti dimessi in cassa integrazione a zero ore in tempi di emergenzae pagati dallo Stato con gli aiuti pubblici varati dal governo Conte 2, ma che – secondo gli inquirenti – continuavano a lavorare. La vicenda riguarderebbe 13 dipendenti, nel periodo che va dal 2020 al 2022 per un totale di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico. Solitamente l’atto di chiusuraè propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Come si legge in una nota del ...