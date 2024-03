Visibilia | indagine chiusa per Santanché più quattro | truffa di 126mila euro 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Il fascicolo era nato dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente diEditore, la quale aveva registrato le conversazioni con il compagno dellaDimitri Kunz e aveva raccontato di aver continuato a lavorare quando, dal marzo 2020 fino a novembre 2021, era invece ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo Covid. Uno schema che sarebbe stato replicato per sei ex dipendenti di Editore e altri sei di Concessionaria. Accuse da cui la senatrice si era difesa, lo scorso luglio, in Parlamento. Nella chiusurala ministra (ex amministratrice sia diEditore che di Concessionaria) e il compagno (che l’aveva sostituita come ad di Editore) risultano indagati peraggravata ai danni dello Stato insieme a Concordia, responsabile ...