Visibilia | Guerra Pd | ‘accuse gravissime | serve passo indietro’

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “La cassa integrazione in deroga è stata uno strumento fondamentale, messo in campo dal governo dell?epoca, il Conte II, per sostenere imprese e lavoratori durante il periodo del Covid. Nel corso del lockdown di marzo-maggio 2020, secondo quanto ci dice l?ultimo rapporto dell?Inps, ha raggiunto 5.5 milioni di lavoratori. Alla luce di quella drammatica esperienza e dell?importante sforzo che la collettività ha fatto per finanziare la cassa in deroga ed evitare che la tragedia dell?epidemia si traducesse anche nella tragedia della perdita di posti di lavoro, con conseguenze enormi per famiglie e imprese, l?accusa da cui deve difendersi la ministra Santanchè appare di una gravità inaudita”. Lo dichiara Maria Cecilia, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale Pd.“L’ipotesi è di truffa aggravata nei confronti dell?Inps per una ...