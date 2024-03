Visibilia | chiusa l' inchiesta | indagata Daniela Santanchè

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Procura di Milano ha notificato oggi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del MinistroGarneroe di altre persone, nonché delle societàEditore eConcessionaria per un'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti. "La Procura di Milano ha notificato in data odierna avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del MinistroGarneroe di altre persone, nonchè delle societàeditore s.p.a. econcessionaria s.r.l. ai sensi del d.lgs. n° 231/2001, per un'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps in relazione a presunte ...

