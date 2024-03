Virtus | crisi senza fine | cade anche in Eurolega con la Stella Rossa e ora rischia i play in

(Di venerdì 22 marzo 2024) Più che allarmeè allarme rosso. Laancora in trasferta per 94-79, dove non vince da una vita. E, a questo punto, calendario alla mano, mette in dubbiola qualificazione al-in.ottava al momento, e costretta a stringere i denti nonostante una situazione infortunati pesante. Sono out Daniel Hackett e Isaia Cordinier che probabilmente non hanno alternative nel gruppo. Gruppo chepesantemente a Belgrado. Arriva, da domenica, la terza sconfitta consecutiva in viaggio. La quarta ripensandoal ko della settimana scorsa, alla Segafredo Arena, con il Real Madrid. Ma lanon ha il blasone né il pedigree degli spagnoli. Ma ha Milos Teodosic, che ...

Virtus Bologna in caduta libera e battuta dalla Stella Rossa, Luca Banchi ha la spiegazione

