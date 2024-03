Virtus | adesso o mai più Il destino a casa Teodosic Lomazs | Siamo motivati»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) In Serbia l’ospite è sacro e spesso inviene accolto con una tazzina di slatko, una peculiare conserva di frutta mescolata con sciroppo di zucchero. Come tutte le regole anche questa prevede qualche deroga e questa sera (ore 19 diretta Sky) toccherà a Milosrompere questa tradizione. Laè attesa a Belgrado sul campo della Stella Rossa e sicuramente "il mago" difficilmente farà sconti alla sua ex squadra anche se l’esito di questa partita non cambierà le sorti della formazione biancorossa. Con le loro dieci vittorie in trenta gare disputate i ragazzi allenati da Giannis Sfairopoulos sono fuori dalla lotta per raggiungere quel decimo posto che garantirebbe l’accesso ai play-in, mentre per la Segafredo il risultato di questa partita ha una importanza capitale. Pur avendo infilato un record negativo di sei ...