Violenze all' Euganeo | 17 Daspo e 12 fogli di via agli ultras del Catania | tre coinvolti negli scontri in cui morì l' ispettore Raciti

A seguito delle manifestazioni verificatesi nei giorni scorsi in varie università italiane relative al conflitto in Medio Oriente, oggi si è tenuto a Roma l’incontro della CRUI, Conferenza dei ... (ildifforme)

Violenza sessuale su due bimbe minori di 10 anni: 73enne finisce in carcere - L'uomo è stato condannato, in via definitiva in Cassazione, alla pena di 10 anni e 2 mesi di reclusione, per ripetuti episodi di violenza sessuale commessi nei confronti di due bambine che all’epoca d ...viveremacerata

