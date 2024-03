Videogiochi d’azione e dislessia? Ecco la cura per i bambini a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bergamo, 22 marzo 2024 - Quante volete vi sarà capitato di pronunciare o sentirvi dire “adesso basta con quel videogioco” e invece la buona regola non è valida in tutti i casi. Id'azione infatti risolvono il disturbo del linguaggio indi. È quanto emerge da uno studio di un team di ricercatori delle Università di Bergamo, Padova, Pavia, Milano, Varese, Le Parigi che ha messo in luce come giocando con un videogioco d'azione si normalizza la percezione dei suoni del linguaggio inprescolari con difficoltà di linguaggio. Gli effetti benefici Sebbene giocare sia considerato indispensabile per lo sviluppo cognitivo, sensorimotorio e sociale di un bambino, c'è ancora una certa resistenza nel pensare che un simile ruolo possa ...