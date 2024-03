Video hot dipendente licenziata | Roma ascoltata stamattina in Procura Federale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lavienequesta mattina inper la vicenda delhot di unache è statain circostanze da chiarire in seguito alla diffusione del filmato da parte di un giocatore della squadra Primavera. Quest’oggi si sono presentati in Via Campania l’avvocato Lorenzo Vitali, che ha firmato la lettera di licenziamento dellagiallorossa, insieme al legale del club Antonio Conte. Chiné, va precisato, come ricorda l’Ansa non sta indagando sul licenziamento in sé ma sul comportamento e le responsabilità di tesserati del club nella divulgazione delintimo della donna. SportFace.

TMZ Investigates: Where is Kate Middleton - FOX 35's Danielle Knox spoke with TMZ Executive Producer Harvey Levin about the upcoming TMZ Investigates: Where Is Kate Middleton The Princess of Wales has been missing for months, with only rare ...wogx

GoPros, gummies, reckless abandon: Why ski slopes are getting more dangerous - EMTs and hospital staff confirm they are seeing a rise in the number and severity of ski injuries. Among the reasons they cite: the rise of selfie culture and a recklessness that set in post-pandemic.latimes

Caso Videogate, continuano le indagini della Procura Federale - Stamattina in Calabria il procuratore federale Giuseppe Chiné ha ascoltato l'avvocato della Roma Vitali sul caso Videogate.siamolaroma