Video hard rubato alla dipendente licenziata | la As Roma ha rifiutato di risarcirla con 310 mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 28 novembre scorso la A.S.hadi risarcire con 310lainsieme al fidanzato per ilda un giovane della Primavera. La storia finita sui giornali a metà marzo ha quindi un precedente. Intanto i sei mesi che decorrono per presentare denuncia scadono il 29 marzo. E quindi i legali della coppia hanno tempo fino a venerdì prossimo per presentare la denuncia. Per questo, scrive oggi l’edizionena di Repubblica, nel giro di qualche giorno la storia potrebbe chiudersi. Ma non alle cifre chieste all’inizio. Anche se la coppia non intende fare sconti ai giallorossi. Anche perché, ha fatto sapere il loro avvocato, la clip è stata visionata da gran parte dei ...