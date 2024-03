VIDEO | Dream Pro New Beginnings Full Show

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) LaPRO ha rilasciato sul suo canale Youtube il suo primoinaugurale, “New”, andato in scena a Nola (NA) nel Febbraio 2022: Ecco la Card: Nico Inverardi vs. Chris Tyler Three Way Tag Team Elimination MatchMitchell Starr & Mr. Flowey vs. Battlekats (Battlekat Eli & Battlekat SL) vs. Oblivion (Abel & Cain) Queen Maya vs. Emily Ramirez Intergender Match (Special Referee: Koharu Hinata)VENY vs. Eron Sky Five Way MatchMagic Degan vs. Electra vs. Elias Sinas vs. JJ Gale vs. Al Bettini Yota Tsuji vs. Sebastian De Witt Doug Williams vs. Max Peach Lucha De Apuestas Tag Team MatchChris Tyler & Max Peach vs. Battlekats (Battlekat Eli & Battlekat SL)