Viaggio nel medioevo artistico beneventano | mercoledì l’incontro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto27 marzo, alle ore 18:00, presso la Fagianella, si svolgerà una conversazione d’arte organizzata dall’Archeoclub di Benevento. Il prof. Francesco Morante illustrerà i temi pasquali in ambito, attraverso l’analisi di alcune opere d’arte medievali. La liturgia della Pasqua, nella chiesa beneventana di tradizione longobarda, aveva un ruolo preminente e ad essa sono dedicate alcune delle principali manifestazioni culturali del tempo, in primis il cantoe gli Exultet. Questi ultimi erano rotoli liturgici, di invenzione beneventana, che contenevano il testo da cantare la notte della Pasqua, con le illustrazioni miniate ad uso dei fedeli che, attraverso le immagini, potevano meglio comprendere quel testo, che iniziava con il verso Exultet, ossia esultate perché il Signore è ...

