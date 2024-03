Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUTINIANA NEI DUE SENSI TRAFFICO REGOLARE SUL RACCODO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral