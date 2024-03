Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E A24 MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE TRA LAURENTINA E A24 E SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA CASSIA BIS CODE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA CODE INCIDENTE ALTEZZA CASTELNO IN DIREZIONE LATINA E TRA POMEIZA E COSTERNO IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL ...