Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 16 | 30

DEL 22 MARZOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI VIA DELLA SELCIATELLA IN DIREZONE APRILIA SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E A24 E PIU AVANTI SI INCONTRANO RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DI VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E A24 E SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL'A24 DOVE ABBIAMO RALLETNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLAFIUMICINO CODE ALL'ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA