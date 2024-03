Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE, PARLIAMO DUNQUE DI TRASPORTI: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE SERVIZIO RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TRATTATERMINI-PRIVERNO: ALCUNI TRENI SUBIRANNO DUNQUE MODIFICHE DI ORARIO AD ECCEZIONE DELLA GIORNATA DI LUNEDI’ PARLIAMO DEL WEEKEND: A CIVITAVECCHIA IN PROGRAMMA PER DOMENICA MATTINA LA PROCESSIONE DELLA PALME. A PARTIRE DALLE 10:00 ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO SU DIVERSE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI FEDELI, TRA CUI VIA CERRUTI, VIA CASTELLI E VIA FLORIANI ULTIMO BLOCCO DEL TRAFFICO DELLA STAGIONE INVERNALE DI. ...

Viabilità DEL 22 MARZO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ... (romadailynews)

Domenica si corre la 'Deejay Ten': nel centro di Torino strade chiuse e bus deviati: ... viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, Murazzi del Po, Fred Buscaglione, piazza Vittorio Veneto, via Principe Amedeo, via Roma, piazza ...

Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale in via Doganale a Valcanneto: Un intervento che come Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale ho fortemente voluto per una strada ad alta percorrenza e fondamentale per la viabilità locale che non poteva più essere ...