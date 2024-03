Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, AD ECCEZIONE DI QUALCHE DISAGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI INFATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PARLIAMO DEL FINE SETTIMANA: ULTIMO BLOCCO DEL TRAFFICO DELLA STAGIONE INVERNALE DI. DOMENICA 24 MARZO, TORNA INFATTI LA DOMENICA ECOLOGICA CON IL FERMO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI. LO STOP ALLE CIRCONE, NEL CONSUETO ORARIO: 7.30-12.30 E 16.30-20.30. TUTTI I DETTAGLI SULLE LIMITAZIONE ED EVENTUALI DEROGHE, SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO: INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, GRAZIE PER ...

Viabilità DEL 22 MARZO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ... (romadailynews)

Domenica si corre la 'Deejay Ten': nel centro di Torino strade chiuse e bus deviati: ... viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, Murazzi del Po, Fred Buscaglione, piazza Vittorio Veneto, via Principe Amedeo, via Roma, piazza ...

Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale in via Doganale a Valcanneto: Un intervento che come Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale ho fortemente voluto per una strada ad alta percorrenza e fondamentale per la viabilità locale che non poteva più essere ...