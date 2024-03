Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA NARO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE SERVIZIO RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TRATTATERMINI-PRIVERNO: ALCUNI TRENI SUBIRANNO DUNQUE MODIFICHE DI ORARIO AD ECCEZIONE DELLA GIORNATA DI LUNEDI’ ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral