Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 07 | 30

NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)
Pasqua a Napoli, una task force per la gestione dei flussi turistici: ... Edoardo Cosenza (Trasporti), Antonio De Iesu (Viabilità e Polizia municipale) e Vincenzo Santagada (Igiene) con l'obiettivo di prevenire e gestire le questioni legate a viabilità, igiene urbana, ...
Santa Marinella - Tidei annuncia: 'Fuori dal dissesto finanziario': ... al Segretario generale e alla OSL da parte del Ministero, per il tramite della Prefettura di Roma "... abbiamo già destinato le prime risorse economiche all'arredo urbano e alla viabilità oltre che ...