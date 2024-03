Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 7.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAQUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PARLIAMO DI CANTIERI NEL COMUNE DI CIAMPINO SONO IN CORSO LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA: FINO AL 31 MAGGIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GALIMBERTI, VIA FIRENZE, E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE SERVIZIO ...