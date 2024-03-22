Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 07 | 30

Viabilità Roma

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Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2024 ore 07:30 (Di venerdì 22 marzo 2024) Viabilità DEL 22 MARZO 2024 ORE 7.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PARLIAMO DI CANTIERI NEL COMUNE DI CIAMPINO SONO IN CORSO LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA: FINO AL 31 MAGGIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GALIMBERTI, VIA FIRENZE, E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE SERVIZIO ...
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  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

Pasqua a Napoli, una task force per la gestione dei flussi turistici: ... Edoardo Cosenza (Trasporti), Antonio De Iesu (Viabilità e Polizia municipale) e Vincenzo Santagada (Igiene)  con l'obiettivo di prevenire e gestire le questioni legate a viabilità, igiene urbana, ...

Santa Marinella - Tidei annuncia: 'Fuori dal dissesto finanziario': ... al Segretario generale e alla OSL da parte del Ministero, per il tramite della Prefettura di Roma "... abbiamo già destinato le prime risorse economiche all'arredo urbano e alla viabilità oltre che ...

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