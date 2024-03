Via Palazzuolo dopo la maxi rissa scende in strada | Più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 22 marzo 2024 – Dietro lo slogan "Lo spaccio è violenza. Basta" il comitato Palomar, sostenuto dalla rete dei comitati,insabato 23 marzo alle 18 con un flash mob per chiedere maggioricontro l'escalation di violenza nel quartiere. "Lo spaccio con i suoi traffici da tempo occupa stabilmente il nostro quartiere. Lo denunciamo da anni ma la situazione è rimasta inalterata. Di recente tuttavia abbiamo assistito a una decisa escalation: il crack va per la maggiore e c’è un grande ritorno anche dell’eroina. Qui da noi entrambe queste droghe vengono consumate per, soprattutto di pomeriggio, prevalentemente in via dei Canacci" scrive il comitato Palomar. Che descrive nei dettagli quanto accade quotidianamente: "Li vediamo ogni ...