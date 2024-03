Via Aniello Falcone | ragazza precipita nello stesso punto in cui morì coetaneo

(Di venerdì 22 marzo 2024) La scorsa notte, unadi 19 anni èta da un’altezza di circa 6 metri in via A, dove si trovava con alcuni amici: immediata la corsa in ospedale. Ancora un incidente in via, a Napoli:dove nel 2020 cadde eun 19enne, la scorsa notte è

Una 19enne è stata ricoverata nella notte al Cardarelli: è caduta da un muretto di via Aniello Falcone , nello stesso punto in cui un giovane della stessa età perse la vita nel 2020.Continua a ... (fanpage)

Una ragazza di 19 anni è precipitata ieri sera da un'altezza di 6 metri. La giovane era seduta su un muretto insieme ad altri amici in via Anello Falcone L'articolo Napoli , ragazza cade dal muretto ... (teleclubitalia)

cade da muretto dove morì Guglielmo Celestino , paura per un'altra 19enne . Questa notte i carabinieri della pmz Vomero e del radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Aniello Falcone ,... (ilmattino)

