“Vi dico io perché l’hanno eliminato” Grande Fratello | Beatrice pesante dopo l’uscita di Garibaldi

(Di venerdì 22 marzo 2024)non è più un concorrente del. È uscito giovedì sera con grossa sorpresa di tutti, ma anche rabbia: ha sbagliato strategia nominando Perla come sfidante e l’ha pagata cara visto che è statoin semifinale. Non se l’aspettava nemmeno lui, come ammesso subito fuori dalla porta rossa: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il“. È stato uno ‘choc’ per lui ma anche per gli altri, pubblico e soprattutto coinquilini ma in molti si sono anche chiesti cosa ha portato gli spettatori a scegliere Perla Vatiero e Greta Rossetti al bidello calabrese tra l’altro veterano del reality oltre ...