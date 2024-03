(Di venerdì 22 marzo 2024) Sebastianinduel'addioFormula 1. Il pilota tedesco testerà la963 Hypercar in vista della 24 Ore di Le Mans. Una gara che la casa di Stoccarda potrebbe anche di pensare di far correre direttamente al quattro volte campione del mondo.

Sebastian Vettel torna in Formula 1? Tante le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni e il pilota tedesco non ha fatto niente per smentirle. Il ritiro è stato annunciato il 28 luglio 2022 e ... (oasport)

Un ex campione del mondo potrebbe tornare in pista quest’anno, lo rivela Ralf Schumacher fratello del grande Michael arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un possibile ritorno di un ... (sportnews.eu)

Vettel torna in pista 2 anni dopo l’addio alla F1: la Porsche ha una pazza idea per lui - Sebastian Vettel aveva dato il suo addio alla Formula 1 nel 2022. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, tornerà però in pista 2 anni dopo grazie all'occasione offerta dalla Porsche. Dopo due ...fanpage

Clamoroso, Vettel torna in pista: test con la Porsche 963, tentazione Wec - Vettel ha già preso un primo contatto con la hypercar il 21 marzo scorso sulla pista di prova del Centro di Ricerca e Sviluppo Porsche di Weissach, mentre ha partecipato anche a due giornate sul ...msn

Vettel torna al motorsport: Sarà una nuova esperienza per me - La notizia è stata diffusa: Sebastian Vettel sta per tornare nel mondo dell'automobilismo. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 parteciperà ai test per conto di Porsche. Già dalla prossima ...msn