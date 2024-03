Verso Pasqua rivive la magia della Via Crucis vivente

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la toccante rappresentazione dello scorso anno ripresa dopo la pausa dovuta alla pandemia, ritorna anche quest’anno a Grottaminarda la tradizionale “Via”, l’appuntamento è, come consuetudine, il sabato prima delle Palme e quindi sabato 23 marzo. L’iniziativa a curaParrocchia di Santa Maria Maggiore,Pubblica Assistenza Grottaminarda,Proloco Grottaminarda APS e con il patrocinio anche economico del Comune di Grottaminarda, giunge alla XXI edizione. La rappresentazione recitataPassione di Cristo inizierà alla 18:30 e quest’anno si svolgerà presso i Giardini De Curtis, partendo dalle Arcate dell’ex Chiesa del Carmine, con varie soste per rappresentare i diversi momenti, e terminare, con il Calvario, sulla salita che ...

