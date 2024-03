Veronica Ferraro | l’influencer e stilista amica di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1987Città: MilanoPiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Influencer Chi èNata a Milano nel 1987,è una nota influencer e. La prima a credere nel suo talento è stata, che nei primi tempi di The Blonde Salad ha suggerito all’di aprire un proprio blog per diventare una fashion blogger. Così nel 2010 è nato The Fashion Fruit, un chiaro riferimento al commestibile passion fruit. Al suo internoparlava di moda e della sua quotidianità. Nel frattempo lavorava come commessa in un negozio di vestiti. In più occasioniha indicato ...