Veronica Ferraro | la scelta dopo la diagnosi | “Stiamo provando ad avere un figlio tramite PMA”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 22 marzo 2024)e Davide Simonetta proveranno aduncon la procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è l’influencer stessa, la quale, in un lungo post Instagram, ha condiviso con i follower questa decisione. “Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”, ha esordito, oggi 36 anni. “Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non ...