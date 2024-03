“Vergona | avete costretto Kate a dire che ha il cancro” La bufera sui social

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) “L’costretta a confessare di essere malata come se fosse una colpa, adesso lasciatela in pace, state zitti e vergognatevi”, è questa la sintesi del tripudio di commenti che affollano idopo l’annuncio della principessadi avere iltramite un video messaggio ai sudditi del Regno Unito. Non si parla d’altro sul web ma il sentimento comune è, da una parte l’augurio di una pronta guarigione (Forza!), dall’altra la condanna senza appello per la costante campagna di stampa (britannica e internazionale) che hauna giovane mamma a raccontare davanti al mondo e davanti ai suoi figli una situazione tanto intima e privata. “Uno manco può sta male in pace” Perfino una comica come Michela Giraud esprime indignazione: “Le hanno talmente tanto rotto i co…ni che ...