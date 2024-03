Venezuela | nuovi arresti dell’opposizione prima delle elezioni

(Di venerdì 22 marzo 2024)in. Si tratta di l’ultimo di una serie dicontro politici, giornalisti e attivisti per i diritti umani. Caracas giustifica gliaffermando che sono in risposta ai complotti contro il presidente Maduro.Due importanti collaboratori della leaderna Maria Corina Machado sono stati

da dove partiva la nazionale - certezze italia Infatti, nella prima metà, il modesto Venezuela ha sfondato spesso a sinistra, con Machis, approfittando, appunto, degli spazi aperti in fascia. Nel finale della partita, quando ...gazzetta

LIVE Italia-Venezuela 2-1, Amichevole calcio in DIRETTA: la doppietta di Retegui regala la vittoria agli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 23.55 Partita complicata e piena di errori vinta dall'Italia, grazie ad uno scatenato Retegui ...oasport

TJ - Italia-Venezuela 2-1 - Triplice fischio! Gli azzurri piegano di misura la Vinotinto - 23:53 - TRIPLICE FISCHIO! Agli azzurri basta una doppietta di Retegui, battuto per 2-1 il Venezuela in amichevole. 88' - Altro cambio nel finale anche per Spalletti: Raspadori entra al posto del match ...tuttojuve