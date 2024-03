Venezia | Antonelli | «Tanti no per Pohjanpalo Problemi societari? Ci stiamo lavorando»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 22 marzo 2024), dirigente del, ha parlato a Tuttosport della stagione con i lagunari e della lotta per la promozione, dirigente del, ha parlato a Tuttosport della stagione con i lagunari e della lotta per la promozione dalla Serie B. Le sue dichiarazioni: MONZA O– «Bella domanda! Ma non posso dare una