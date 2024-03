Veltroni riporta alla luce la tragica storia di Donato Carretta | un fascista linciato nel ’44 dalla folla assetata di vendetta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 22 marzo 2024) E’ un libro importante quello che Walterha voluto dedicare al linciaggio diavvenuto il 18 settembre del 1944 (“La condanna“, editore Rizzoli). E non solo per il paragone tra l’odio di quel tempo e quello cui gli hater contemporanei danno sfogo sui social. E’ significativo infatti cheriprenda, in questo clima in cui imperversa un neo-antifascismo livoroso e anacronistico, il filo di un atteggiamento revisionista rispettofine della seconda guerra mondiale che rese invisosinistra tutta un giornalista valido e coraggioso come Giampaolo Pansa col suo “Il sangue dei vinti“. Un revisionismo autocritico di cuidiede prova quando da sindaco fece incontrare la madre di Verbano e uno dei fratelli Mattei sopravvissuti al ...