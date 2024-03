Vela | Pianosi scivola al terzo posto agli Europei 2024 di Formula Kite Undicesima Pescetto

(Di venerdì 22 marzo 2024) Riccardodi una posizione in quel di Los Alcazares, località della Spagna che ospita questa settimana i Campionatidi, specialità. L’azzurro, dopo le prime quattro regate della seconda fase, ha conservato un piazzamento nelle prime tre posizioni, accomodandosi alprovvisorio con 30 punti netti. Un risultato maturato grazie ad una quarta, una quinta, una sesta ed un secondoottenuto nella giornata odierna. Meglio dell’atleta italiano il rappresentante del Singapore Maximilian Maeder, in questo evento veramente ingiocable, così come dimostra il percorso netto compiuto anche oggi e i suoi 13 punti nella classifica generale. Avanza poi il transalpino Axel ...

