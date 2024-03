Vavassori-Sinner | Atp Miami | orario | diretta tv | streaming | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 22 marzo 2024)è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di, notizie,tv e. Il Masters 1000 di, per Jannik, inizierà all’insegna del… tricolore. In tutti i sensi, dal momento che il suo primo avversario nel torneo della Florida è un italiano, il numero 148 al mondo Andrea. Subito un derby, dunque, per il numero tre al mondo, secondo favorito del seeding dopo il suo grande rivale Carlos Alcaraz, che una settimana fa l’ha battuto a Indian Wells, mettendo fine alla lunga striscia di vittorie.– IlVeggente.it (Ansa)Eppure l’altoatesino era partito alla grande nel primo set, lasciando solo un game al ...