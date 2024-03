Vasco Brondi | “Un segno di vita” per una generazione che sta morendo

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Benjamin diceva che chi esita costruisce labirinti. E io sono un grande esitatore”. Musica e parolo di. Ho letto questa frase per minuti interi. Ho lasciato la scrivania, preparato un caffè, coccolato un gatto. Poi sono tornato a sedermi davanti al computer: quella citazione mi attendeva imperterrita. Irritante quasi. Non ho potuto far altro che rileggerla. E in me è esploso un incendio di incredibile serenità. La stessa provata un pomeriggio di una quindicina di anni fa al primo ascolto di La lotta armata al bar. Allora non ero solo. Nel mondo esisteva qualcun altro come me: un altro essere umano con il quale non avevo condiviso nulla e che, comunque, provava le stesse identiche cose che provavo io. I miei dubbi, le mie paure. I miei tormenti, soprattutto. Ero finalmente riuscito a scovare il mio posto nel mondo, i miei compagni ...