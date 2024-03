(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ildila guida della maison. "Dal 2016 – fa sapere il brand in una nota –, nel ruolo di, ha influenzato significativamente il percorso della maison con la sua visione, dedizione e spirito innovativo, influenzando un capitolo cruciale nella storia dell’azienda". "Sono grato aper il suo ruolo die per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la maisona quello che rappresenta oggi" afferma Jacopo Venturini, ceo di, mentre Rachid Mohamed ...

Terremoto nel mondo della moda: il direttore creativo di Valentino , Pierpaolo Piccioli , lascia la guida della maison . «Dal 2016 - fa sapere il brand in una nota - Pierpaolo Piccioli , nel ruolo ... (ilmessaggero)

(Adnkronos) – Il direttore creativo di Valentino , Pierpaolo Piccioli , lascia la guida della maison. "Dal 2016 – fa sapere il brand in una nota – Pierpaolo Piccioli , nel ruolo di direttore creativo , ... (periodicodaily)

Valentino, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli lascia - Il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, lascia la guida della maison. "Dal 2016 - fa sapere il brand in una nota - Pierpaolo Piccioli, nel ruolo di direttore creativo, ha influenzato s ...adnkronos

Piccioli lascia la Maison Valentino dopo 25 anni - ROMA – Dopo 25 anni Pierpaolo Piccioli lascia la Maison Valentino. L’inaspettato addio del direttore creativo viene rese noto da lui stesso, tramite un sentito post su Instagram con cui ringrazia chi ...dire

Noi siamo ancora fermi al Pink PP - Difatti, già da ieri, è partito – come sempre in questi casi – il toto scommesse sul nome del nuovo direttore creativo (o perché no, nuova direttrice creativa) della maison. Si tratta di una notizia ...collater.al