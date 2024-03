Valdidentro | muore schiacciato da tre quintali di pannelli di legno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Sondrio), 22 marzo 2023 – Tragico incidente sul lavoro questa mattina a, in provincia di Sondrio. Poco dopo le 9, in un cantiere di via dei Prati 20,un uomo di 51anni è stato travolto eda una massa dididel peso stimato di oltre 3. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il personale medico arrivato con un’automedica e un’ambulanza non ha potuto che costatarne il decesso. I rilievi per accertare l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri e ai vigili del fuoco, intervenuti insieme agli adetti dell’Ats. Dovrà essere chiarito se all’interno del cantiere la normativa per la sicurezza sul lavoro fosse rispettata.