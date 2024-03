Vacanze di Pasqua alla Scuderia Pan di Mulinelli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – . Mattinate per bambini e ragazziPan aper tutte lediper passare ore in allegria con pony e tanti amici. Prime esperienze in sella, passeggiate nel bosco e momenti di creatività per preparare insieme oggetti dedicati. I campili si terranno il 28 e 29 marzo e il 2 aprile dalle ore 8/9 alle 13 o alle 14.30. Contributo di 25 euro senza pranzo e 30 con pranzo. Sconti a chi partecipa a tutte e 3 le giornate. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare anche per whatsApp Francesca 334/1545975 oppure Sonia 339/3831416

